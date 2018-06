Ambasadorul Rusiei spune ca i-a fost furat portofelul in Piata Mare din Sibiu

Ziare.

com

Surse oficiale au decarat, luni, pentru News.ro, ca ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, se afla in Piata Mare, sambata seara, impreuna cu sotia sa, cand a simtit o atingere usoara in zona pieptului, iar apoi a constatat ca i-a disparut portofelul din buzunarul camasii.Diplomatul avea in portofel 1.250 de lei, 250 de dolari si mai multe carduri de fidelitate, dar si cardul de identitate diplomatica.Politistii au deschis o ancheta in acest caz si se fac cercetari pentru furt calificat."In perioada 8-10 iunie, la nivelul Politiei Mununicipiului Sibiu au fost inregistrate 5 plangeri privind infractiuni de furt (tel mobile si portofele) . Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale, sub coordonarea Parc de pe langa Judecatoria Sibiu, desfasoara activitati de identificare a autorilor", au precizat reprezentantii Politiei Judetene Sibiu.