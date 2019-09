S-au furat mai multe masini in Bucuresti, dar au scazut furturile din locuinte

Ziare.

"La nivelul Capitalei, in primele 6 luni ale anului 2018, s-au inregistrat 102 furturi de autovehicule, iar in primele 6 luni ale anului 2019, s-au inregistrat 119. Referitor la furturile din autovehicule, in primele 6 luni ale anului 2018, in Bucuresti, au fost inregistrate 1.082 cazuri, iar in primele 6 luni ale anului in curs s-au inregistrat 1.224 de astfel de fapte", precizeaza biroul de presa al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), in urma unei solicitari a agentiei de presa MEDIAFAX.Pe de alta parte, furturile din locuintele din Capitala au cunoscut o usoara scadere in primele 6 luni ale acestui an."Cu privire la furturile din locuinte, in primele 6 luni ale anului 2018, la nivelul Capitalei au fost inregistrate 796 fapte, iar in primele 6 luni ale anului 2019 s-au inregistrat 757 de cazuri", informeaza Politia Capitalei.Pentru a nu deveni o tinta usoara pentru hoti, politistii le recomanda cetatenilor sa nu permita intrarea in locuinte a persoanelor necunoscute, sa acorde atentie celor care pretind ca reprezinta anumite institutii sau societati, iar copiii sa nu tradeze faptul ca sunt singuri acasa."Daca parasiti locuinta in timpul noptii, lasati o lumina aprinsa sau un aparat de radio in functiune. Nu spuneti cand sunteti plecati in vacanta. Nu lasati bilet in usa sau mesaje pe robotul telefonic prin al caror continut sa certifice absenta dumneavoastra", recomanda Politia Capitalei.