Bancomat distrus in Poiana Brasov - ar fi fost aruncat in aer. Politia nu stie daca au disparut si bani

Reprezentantii Politiei Brasov au declarat ca un bancomat din Poiana Brasov a fost distrus in noaptea de sambata spre duminica, aceasta fiind singura informatie cunoscuta la aceasta ora.Surse locale spun ca bancomatul a fost aruncat in aer.In urma cu exact un an, o explozie s-a produs la sucursala unei banci din orasul Brasov, iar potrivit informatiilor de atunci, hotii au aruncat in aer bancomatul. Din bancomatul detonat lipseau la momentul respectiv 160.000 de lei.In acelasi cartier, in septembrie 2014, hotii au furat, in 37 de secunde, un seif de 50 de kilograme din sucursala unei banci. Atunci, patru persoane au furat o masina, au mers in cartierul unde se afla sucursala si au furat seiful in 37 de secunde. Cateva luni mai tarziu, in aprilie 2015, oamenii legii i-au identificat pe cei implicati in aceasta lovitura si s-a pus in miscare actiunea penala. Prejudiciul cauzat a fost de 300.000 lei, incluzand si valoarea masinii furate.