Casa sefei Departamentului Protocol al Presedintiei a fost sparta

Ziare.

com

"Politistii din Ilfov au fost sesizati ieri, 1 decembrie, in privinta acestui incident, iar in prezent, acestia desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat", a precizat, pentru MEDIAFAX, Dragos Romanescu, purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov.Delia Dinu este sefa Departamentului Protocol din Administratia Prezidentiala. Ea a fost numita Consilier Prezidential la data de 1 iulie 2016.Delia Dinu a activat in cadrul Serviciului de Protectie si Paza in perioada 2000-2012. Intre aprilie 2005 si mai 2008 si-a desfasurat activitatea in calitate de consilier in cadrul Compartimentului Protocol al Administratiei Prezidentiale. In perioada mai 2008 - august 2012 a coordonat Compartimentul Protocol al Administratiei Prezidentiale. In august 2012 a fost numita Consilier de Stat la Compartimentul Protocol al Administratiei Prezidentiale.