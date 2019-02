Chivotul Sfant de la Sinagoga din Siret a fost furat si scos la licitatie - a fost demarata o ancheta

Ziare.

com

Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a preluat dosarul penal de la Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti in care se fac cercetari pentru furt calificat, constand in sustragerea piesei originale denumita "Aron Kodesh" din Sinagoga Mare din orasul Siret, prin inlocuirea acesteia cu o piesa de mobilier confectionata artizanal.Ancheta a fost declansata dupa ce, in 16 februarie, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania a depus o plangere penala la Inspectoratul de Politie Suceava "cu privire la sustragerea unui bun susceptibil a face parte din categoria bunurilor din patrimoniul cultural national, reprezentand un simbol al cultului mozaic, precum si traficarea unor astfel de categorii de bunuri cu inalta semnificatie culturala si spirituala".Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic (FCER-CM) a descoperit pe un site de licitatii din Israel ca piesa "Aron Kodes" (Chivotul Sfant) al Sinagogii din Siret este scoasa la licitatie."Dupa verificarile facute de urgenta de FCER-CM, inclusiv cu ajutorul unui expert, rezulta ca exista diferente intre Aron Kodes-ul original si cel existent in prezent in Sinagoga din Siret. Concret, expertul a afirmat ca se poate sustine ca piesa prezenta acum in Sinagoga este o alta piesa decat cea originala. In urma acestor prime demersuri, FCER-CM a formulat o plangere penala, depusa la Politia din localitatea Siret. De asemenea, pentru a evita vanzarea unei valoroase piese apartinand atat patrimoniului iudaic, cat si celui national roman, a fost transmisa o solicitare de blocare a licitatiei", se arata intr-un comunicat al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic.Piesa sculptata in lemn denumita "Aron Kodesh" este placata cu aur si pastreaza textele sfinte TORA. Ea dateaza de la inceputul secolului al XIX-lea si face parte din categoria bunurilor culturale din patrimoniul Cultului Mozaic Evreiesc. Piesa a fost restaurata in vara anului 2016 si deocamdata nu se stie cand a disparut din sinagoga.Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava arata ca Politia Suceava a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru furt calificat si se fac cercetari sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.Intr-o prima faza se vor utiliza mijloace/procedee probatorii de cooperare judiciara internationala in materie penala care vor viza identificarea persoanelor implicate.Licitatia pentru vanzarea piesei sustrase din Sinagoga din Siret urma sa aiba loc miercuri, pretul de pornire fiind de 35.000 de dolari.