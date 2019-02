Desi s-a cerut blocarea licitatiei, Chivotul Sfant furat de la Sinagoga din Siret a fost vandut

Ziare.

Piesa sculptata in lemn numit "Chivotul Sfant (Aron Kodesh) " a fost vanduta pe un site de licitatii din Israel la un pret de 50.000 de dolari, pretul de plecare fiind de 35.000 de dolari.Conducerea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania a sesizat politia, in acest caz fiind declansata o ancheta penala si a solicitat blocarea licitatiei."Pentru a evita vanzarea unei valoroase piese apartinand atat patrimoniului iudaic, cat si celui national roman, a fost transmisa o solicitare de blocare a licitatiei", se arata intr-un comunicat al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania.Potrivit acestora, casa de licitatii nu a dat curs solicitarii si miercuri a scoasa la vanzare piesa de patrimoniu, iar joi a fost anuntat rezultatul licitatiei.Piesa, placata cu aur pastreaza textele sfinte TORA si dateaza de la inceputul secolului al XIX-lea. Ea face parte din categoria bunurilor culturale din patrimoniul Cultului Mozaic Evreiesc si a fost sustrasa din incinta Siangogii din Siret si inlocuita cu un fals.Piesa a fost restaurata in vara anului 2016 si deocamdata nu se stie cand a disparut din incinta Siangogii din Siret, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania fiind cea care a descoperit ca acesta a fost scoasa la licitatii pe un site specializat din Israel.Miercuri si Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat ca a declansat o ancheta intr-un dosar de furt calificat, dupa ce o piesa de patrimoniu, intitulata Aron Kodesh (Chivotul Sfant) a fost furata din incinta Sinagogii din orasul Siret prin substituirea acesteia cu o piesa de mobilier confectionata artizanal.