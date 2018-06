Doi casieri de primarie au furat jumatate de milion de lei din taxe si impozite

Ziare.

Politisti specializati in combaterea investigarii criminalitatii economice au desfasurat, pe raza judetului Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, doua perchezitii domiciliare pentru administrarea probatoriului intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de delapidare."Din cercetari, a reiesit ca, in perioada ianuarie 2014-septembrie 2017, doi barbati, de 53, respectiv 40 de ani, de pe raza judetului Mures, in calitate de casieri ai unei unitati administrativ teritoriale, si-au insusit pe nedrept sume de bani din casieria unitatii, reprezentand taxe si impozite locale, prin alterarea borderourilor desfasuratoare ale incasarilor zilnice si prin omisiunea inserarii, cu stiinta, a chitantelor in aceste acte, prejudiciind astfel bugetul institutiei cu peste 540.000 lei", anunta politistii din Mures.In urma perchezitiilor, fata de cei doi barbati s-a luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, urmand ca dosarul sa fie inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Tirgu Mures cu propunere de arestare preventiva.La actiune au participat politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Mures.