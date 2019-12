Doi farmacisti au folosit la jocuri de noroc datele unui client

Ziare.

Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, inculpatii sunt sot si sotie si ambii lucreaza la puncte de lucru din judetul Suceava ale aceleiasi farmacii. In martie 2015, barbatul si-a insusit copia de buletin a unei persoane care a venit in farmacia unde lucra si si-a facut un card de fidelitate. Un an mai tarziu, in aprilie 2016, farmacistul si sotia sa au inceput sa joace online jocuri de noroc, folosind numele si datele din buletinul clientului."Inculpatii au introdus date informatice false in sistemul informatic al unui agent economic - organizator de jocuri de noroc la distanta (online), in scopul de a obtine un beneficiu material, respectiv la data de 23.04.2016 au creat un cont de jucator pe site-ul gestionat de respectivul organizator de jocuri de noroc, sub identitatea persoanei vatamate, in baza copiei scanate a actului de identitate al persoanei vatamate.Inculpatii au folosit ulterior acest cont de jucator, sub identitatea persoanei vatamate, si au realizat castiguri din jocuri de noroc la distanta in suma de 2.356 lei, suma achitata de agentul economic - organizator de jocuri de noroc catre cei doi inculpati, iar aceste actiuni sunt apte de a produce persoanei vatamate o paguba, constand in obligatiile fiscale aferente venitului din jocuri de noroc, prejudiciu care inca nu s-a produs", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.Mai exact, in aprilie 2016, farmacistul s-a dus la sediul firmei de jocuri de noroc, a depus 500 de lei si a semnat in fals cu numele de pe buletinul clientului. Cateva zile mai tarziu, sotia sa s-a dus sa ridice banii castigati, 2.356 de lei, semnand tot cu numele de pe buletin. Ambele hartii au fost pastrate de firma de jocuri de noroc, spun procurorii.Potrivit anchetatorilor, cei doi nu au declarat organelor fiscale suma castigata, astfel ca "s-au sustras de la plata impozitului pe venitul realizat".Cei doi soti sunt acum cercetati in stare de libertate pentru tentativa de frauda informatica, evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Dosarul a fost inaintat Tribunalului Suceava.