Doi mehedinteni, arestati la Constanta dupa ce au furat bani din mai multe bancomate: Cum actionau hotii

zece fapte, in perioada iulie - august 2018

Ziare.

com

Valoarea totala a prejudiciului cauzat este estimata la 5.000 de lei."Politistii constanteni au retinut in sarcina a doua persoane, respectiv, din municipiul Drobeta Turnu Severin, comiterea aAstfel, din ancheta au rezultat indicii ca persoanele in cauza ar fiale mai multor ATM-uri, in vederea introducerii unui obiect confectionat artizanal pentru a retine sume de bani din tranzactiile ulterioare", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de IPJ.Potrivit acestuia, cei doi suspecti au fost identificati de politistii de investigatii criminale ai IPJ Constanta, cu sprijinul Directiei Investigatii Criminale din cadrul IGPR si al lucratorilor DGPMB, IPJ Iasi, IPJ Calarasi, IPJ Bihor si IPJ Mehedinti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea si al Sectorului 3 Bucuresti."In prezent, acestia suntpentru savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata, fiind formulata propunere de trimitere in judecata a celor doi", conform sursei mentionate.