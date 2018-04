Doua angajate la un spital din Bistrita i-ar fi furat 12.000 de euro unui pacient impuscat

Ziare.

com

Barbatul care a reclamat furtul in timp ce era internat este un fotograf de 31 de ani din Republica Moldova, care are si cetatenie ucraineana. El a fost gasit impuscat in 14 aprilie pe un camp din localitatea Cepari.Cele doua angajate, care au 29 si 33 de ani si lucrau la Unitatea de Primiri Urgente, au fost ridicate pentru audieri, in cursul zilei de marti, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, care au efectuat si perchezitii domiciliare si la spital.Conform unor surse din randul anchetatorilor, in acest caz ar fi complice si un al treilea angajat al spitalului, un brancardier, care deocamdata este cercetat in stare de libertate.Inainte ca suspectele sa fie retinute, anchetatorii au solicitat si ridicat de la spital inregistrarile facute de camerele de supraveghere, care au fost analizate, insa deocamdata nu s-au dat publicitatii informatii despre continutul acestor inregistrari.In 14 aprilie, Vadim Malogolovenko a fost gasit inconstient, cu sase rani provocate prin impuscare, de catre un agricultor care lucra pe un camp din localitatea Cepari, comuna Dumitra.Acesta a fost plimbat 250 de kilometri, intre spitale , cu trei gloante in el, iar in cele din urma a fost operat la Bistrita.Despre aceasta situatie a fost chestionata Sorina Pintea, iar ministrul Sanatatii spune ca a demarat o ancheta, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta condus de Raed Arafat.Transportat la spital, dupa ce si-a revenit, barbatul a sustinut ca a avut asupra sa 12.000 de euro, bani care i-au disparut.Procurorii si politistii fac cercetari si cu privire la imprejurarile in care a fost impuscat fotograful, suspect fiind un barbat pe care il cunoaste, insa care nu isi recunoaste vina.