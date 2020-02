Doua bancomate din Timis si Arad au fost aruncate in aer azi-noapte. Hotii au fugit cu banii

Ziare.

Potrivit reprezentantilor IPJ Arad, in jurul orei 3:20, IPJ Arad a fost sesizat ca bancomatul unei agentii bancare de pe Calea Timisorii ar fi fost distrus prin explozie, din interiorul acestuia reclamandu-se lipsa casetelor de valori cu bancnote."La fata locului, s-a deplasat de indata echipa complexa formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si ai Serviciului Criminalistic, constatand ca doua persoane necunoscute, cu fetele acoperite au pulverizat cu ajutorul unui spray, vopsea pe camerele de supraveghere, la fata locului fiind observat un autoturism de teren de culoare inchisa", se arata in comunicat.Si in judetul Timis, la Belint, bancomatul unei agentii bancare a fost spart noaptea trecuta, hotii reusind sa fuga cu casetele de valori din ATM.Politistii incearca sa afle daca intre cele doua cazuri exista vreo legatura si fac cercetari pentru furt calificat si distrugere.La inceputul acestei saptamani, un bancomat amplasat in statiunea Sinaia a fost aruncat in aer