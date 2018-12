Doua calugarite au furat jumatate de milion de dolari din fondurile scolii si i-au pierdut la Las Vegas

Ziare.

Maicutele Mary Margaret Kreuper si Lana Chang au sustras banii din donatii si taxele de scolarizare achitate de parintii elevilor. Ele lucrau la scoala St James din Torrance, un oras aflat in apropiere de Los Angeles (LA), potrivit The Guardian Kreuper a fost directoarea scolii, lucrand aici 29 de ani, iar Chang preda la o clasa de a 8-a, avand o vechime de 20 de ani in invatamant. Cele doua au iesit la pensie in acest an.Calugaritele au furat banii intr-o perioada de 10 ani, hotarate sa ii foloseasca pentru a calatori si a-si incerca norocul la cazinouri. Acestea aveau un cont separat, unde mai depozitau, de-a lungul timpului, cecuri incasate de la parinti.Un purtator de cuvant al Arhiepiscopiei din LA, Adrian Alarcon, a declarat ca furtul a fost descoperit in timpul unui audit de rutina.Acum, cele doua au recunoscut fapta si coopereaza cu politistii, potrivit lui Alarcon. In plus, au promis ca vor face tot ce le sta in putinta pentru a da inapoi banii.Potrivit unor surse, cele doua calugarite au plecat in Las Vegas cu 500.000 de dolari si au reusit sa cheltuie aproape toti banii. Niciuna dintre maicute nu va fi judecata, intrucat plangerile impotriva lor au fost retrase.A.D.