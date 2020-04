Dupa trei luni, au fost prinsi hotii care i-au spart casa lui Marian Vanghelie

Ziare.

Politistii au retinuti trei barbati banuiti ca au spart o casa din Snagov in luna ianuarie, de unde au furat bijuterii, ceasuri si un tablou in valoare totala de 300 de mii de euro. Potrivit unor surse, casa din care au fost furate bunurile este a lui Marian Vanghelie."In urma activitatilor investigativ-operative a reiesit faptul ca la comiterea faptei au participat membrii unei grupari infractionale, specializata in comiterea de infractiuni de furt din locuinte", a declarat Ana Ciolca, purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov.In cursul zilei de miercuri, politistii au facut mai multe percheziti in Bucuresti si Teleorman, in urma carora ar ridicat suma de 7.300 de lei, ceasuri si bijuterii.Cei trei barbati retinuti, cu varste cuprinse intre 40 si 48 de ani, vor fi prezentati joi Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea cu propuneri de arestare preventiva.