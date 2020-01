Focuri de arma trase de jandarmii din Brasov pentru prinderea unor hoti

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Gruparii Mobile de Jandarmi Brasov, joi seara, un echipaj de Jandarmerie aflat in misiune de prevenire si combatere a furturilor de material lemnos a surprins in flagrant, in satul Zizin,La vederea jandarmilor, cele sase persoane au fugit. Jandarmii au folosit armamentul din dotare si au tras focuri in plan vertical, reusind prinderea acestora.La fata locului, in sprjinul primului echipaj au mai sosit inca doua de jandarmi, politie si lucratori de la Ocolul Silvic.