Galati: Un angajat de la salubrizare fura motorina din masina de gunoi

Astfel, barbatul a fost prins duminica dimineata in timp ce aseza intr-un loc ascuns al masinii mai multe bidoane de cinci litri de motorina.Intrebat de jandarmi despre acest lucru, individul si-a justificat fapta spunand ca duce bidoanele cu motorina la tara, la parintii sai."Duminica, 26 ianuarie, in jurul orei 10:30, echipajul de jandarmerie aflat in patrulare pe raza Sectiei 3 Politie Galati a observat pe strada Garofitei un autocamion din rezervorul caruia iesea un furtun, iar langa acesta se afla un bidon de 5 litri. In momentul in care s-au apropiat, jandarmii au observat un barbat care aseza intr-un loc ascuns al masinii mai multe bidoane de cinci litri de motorina. Intrebat fiind, barbatul a spus oamenilor legii ca este soferul masinii si se afla in acel loc in asteptarea unui excavator care sa ii incarce gunoiul de la locul de depozitare.Referitor la bidoanele de motorina gasite asupra sa, soferul a spus ca le-a scos din rezervorul masinii de serviciu cu intentia de a le duce la parinti, la tara, pentru activitatile gospodaresti de primavara", a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati intr-un comunicat de presa.La fata locului a fost chemat un reprezentant al societatii de salubrizare caruia i-a fost predata intreaga cantitate de motorina, au mai precizat jandarmii.Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt, iar cercetarile sunt continuate de catre politie.A.D.