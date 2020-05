Galati: Un barbat a spart sapte farmacii, in zece zile

Ziare.

com

Barbatul a fost vazut de politisti in timp ce incerca sa intre in mod fraudulos intr-o farmacie din orasul Galati. El a reusit sa fuga, dar a fost prins in scurt timp.Politistii au extins cercetarile si au aflat ca hotul reusise sa sparga sapte farmacii intr-o singura saptamana."La data de 01 mai a.c., in jurul orei 01.20, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Galati au surprins, in flagrant, un barbat care se afla in interiorul unei farmacii, de pe strada Brailei, incercand sa sustraga bunuri, si care, la vederea politistilor, a fugit.In scurt timp, politistii l-au depistat, in dreptul unui bloc, de pe strada Vlad Tepes, in apropierea farmaciei gasind si autoturismul cu care acesta se deplasase, neasigurat si cu cheile in contact. In urma investigatiilor efectuate, a reiesit ca, in perioada 21.04/01.05.2020, barbatul, de 36 de ani, din municipiul Galati, ar fi savarsit 7 infractiuni de furt calificat si tentativa la furt calificat, patrunzand, prin fortarea ferestrelor termopan, in sediile a 7 farmacii, de pe raza municipiului Galati, din 3 reusind sa sustraga suma totala de 3.300 de lei", au anuntat reprezentantii IPJ Galati.Barbatul a fost retinut, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, ulterior instanta dispunand arestarea sa preventiva pentru o perioada de 30 de zile.