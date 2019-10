"Gorj: Un bancomat a fost distrus si toti banii furati fara ca cineva sa vada ceva".

Ziare.

Potrivit acestuia, prejudiciul creat este in curs de estimare."Politisti din cadrul Politiei Orasului Novaci s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca bancomatul unei agentii bancare din comuna Polovragi a fost distrus, fiind sustrasa o suma de bani, prejudiciul creat fiind in curs de estimare.Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj s-a constituit echipa complexa de cercetare, care desfasoara activitati specifice in vederea identificarii autorilor", a spus Tuhasu.In cauza s-a intocmit, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si distrugere.