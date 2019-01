Hotii au spart masina judecatorului Ciprian Coada, unul dintre criticii recursului compensatoriu

Sursa: Youtube/Ziua de Constanta

Furtul a avut loc langa cladirea garnizoanei din Constanta. Hotii au spart geamul masinii si au furat un portofel, potrivit Ziua de Constanta, care publica mai multe fotografii. Politistii au dechis o ancheta.La inceputul acestei saptamani, Ciprian Coada a acordat un interviu pentru Ziare.com, privind situatia din justitie.Independenta judecatorilor este periclitata de instabilitatea legislativa si de presiunile mediatice si politice, din cauza distorsionarii realitatilor obiective si mentinerii perceptiei referitoare la caracterul abuziv al infaptuirii justitiei, sustinea magistratul.Intr-un alt interviu, dat la inceputul anului, Coanda atrage atentia ca masurile luate in ultimii ani au pus justitia pe o panta descendenta.Coada a dat detalii si despre efectele legii recursului compensatoriu, dupa ce presa a dezvaluit ca mai multe persoane eliberate in baza acestui act normativ au comis infractiuni cu violenta."Desi inspirata de legislatia altor state, legea recursului compensatoriu, prin toate efectele generate, nu a raspuns asteptarilor consacrate prin modelele de comparatie, actionand ca o veritabila lege de gratiere mascata, prin reducerea pe termen nelimitat a pedepselor cu inchisoarea aplicate prin hotarari judecatoresti definitive.Fara a avea la baza un studiu de impact si fiind initiata si adoptata in conditii lipsite de transparenta, aceasta lege isi va produce efectele pe termen nedeterminat, atat timp cat statul nu isi va indeplini propria obligatie de rezultat de a asigura standarde europene in materie de detinere", sustine magistratul.Anul trecut, Ciprian Coada a fost sanctionat de Sectia pentru judecatori a CSM cu diminuarea salariului brut cu 5% pe o perioada de doua luni, dupa ce a publicat un articol critic la adresa deciziei CCR in cazul anchetei DNA pe Ordonanta 13.