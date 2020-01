O batrana din Timisoara s-a luptat cu un tanar de 30 de ani ca sa nu i se fure geanta: Hotul a fost mai tare, dar a ajuns in arest

Ziare.

Femeia in varsta de 78 de ani a fost atacata, joi, de un barbat de 30 de ani in scara blocului. Intreaga scena a fost surprinsa de camera de supraveghere montana la intrarea in scara.Pe imagini se vede cum tanarul ii smulge geanta, iar femeia, curajoasa, il loveste si incearca sa-si recupereze poseta. Nici cand barbatul o impinge, batrana nu cedeaza, insa in cele din urma hotul iese din bloc cu geanta femeii.Potrivit Politiei Timis,, retinut si apoi arestat preventiv."Politistii timiseni au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 78 de ani, in timp ce intra in scara unui bloc de pe strada Gheorghe Lazar din Timisoara, a fost deposedata prin violenta de catre o persoana necunoscuta, de poseta pe care o avea asupra ei. (...) A fost depistat un barbat, de 30 de ani, in zona Garii de Nord, acesta fiind banuit de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat integral", a declarat Aurora Voicila, purtator de cuvant IPJ Timis.Pe numele barbatului a fost emis, vineri,, acesta fiind acuzat de talharie.