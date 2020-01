O fata de 14 ani a fost lovita si dezbracata de vanzatoare, dupa ce a vrut sa fure blugi

Ziare.

com

Fata de 14 ani a incercat sa fure mai multe perechi de pantaloni, pe care le-a imbracat, dar a fost prinsa de vanzatoare. Minora era insotita de o prietena, de aproximativ aceeasi varsta. Si aceasta a fost desenata de vanzatoare cu markerul pe fata.Fata care a incercat sa fure perechile de blugi a fost lovita si in cele din urma a fost scoasa in strada aproape in pielea goala. Filmarea a ajuns la Politia din Teleorman, care a fost la magazin si a stat de vorba cu angajatele."Politistii din cadrul Politiei Alexandria efectueaza acum cercetari pe marginea continutului acestei filmari si s-a sesizat din oficiu atat cu privire la fapta celor doua minore, cat si cu privire la comportamentul vanzatoarelor", a declarat Daniela Pasu, purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman.Angajatele magazinului sunt cercetate pentru tulburarea linistii publice si lovire, iar fetele - pentru tentativa de furt.Filmarea a ajuns si la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, iar directorul Mugurel Putineanu sustine ca deja a trimis angajati ai institutiei la magazinul din centrul Alexandriei, pentru a lamuri lucrurile la fata locului.