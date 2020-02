O femeie si un barbat din Giurgiu, cercetati penal dupa ce au inscenat furtul unei genti in care se aflau 114.185 de lei

Ziare.

com

"Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata de catre o femeie de 33 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din autoturismul proprietate personala o geanta in care se afla suma de 114.185 de lei, bani proveniti din incasarile de la doua societati comerciale cu obiect de activitate principal in domeniul pariurilor sportive si al jocurilor de noroc. Politistii au demarat activitatile specifice de cercetare si au constatat faptul ca, desi femeia a sustinut ca a fost victima unei infractiuni de furt , aspectele relatate nu sunt reale si aceasta si-a inscenat furtul cu ajutorul concubinului si al unui prieten care, in ziua de 21 ianuarie, au sustras din masina femeii, neasigurata, o geanta care, ulterior, s-a dovedit ca la momentul producerii presupusei fapte de furt era goala", se arata intr-un comunicat de presa transmis duminica de IPJ Giurgiu.In urma cercetarilor efectuate, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu politistii Biroului de Investigatii Criminale, au constatat faptul ca persoana in cauza, in calitate de manager zonal, in perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, si-a insusit din sumele ridicate de la punctele de lucru, suma de 114.185 de lei, prin intocmirea in fals a inscrisurilor de depunere la unitatile bancare.In cauza a fost dispusa extinderea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunilor de delapidare si inducerea in eroare a organelor judiciare.