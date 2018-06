O politista din Iasi a fost prinsa la furat: Avea cosmetice ascunse sub haine si a vrut sa scape cu legitimatia de serviciu

Ziare.

com

"In aceasta cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt. S-a dispus efectuarea cercetarii prealabile, iar, in functie de cele constatate, se vor lua masurile care se impun", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Ioana Bustiuc.Conform unor surse apropiate anchetei, politista Dumitrita B. ar fi incercat recent sa fure mai multe produse cosmetice dintr-un centru comercial, ascunzandu-le sub haine, dar a fost prinsa la casa de marcat de catre agentii de paza ai magazinului, care au controlat-o si i-au cerut imediat sa se legitimeze.Aceleasi surse au afirmat ca politista ar fi prezentat legitimatia de serviciu, incercand cumva sa scape din situatie, dar agentii de paza au sunat la Politie.Tanara este angajata in cadrul Serviciului Cabinet al Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, iar prejudiciul produs de aceasta a fost estimat laPrejudiciul a fost recuperat, iar, in eventualitatea in care administratorul centrului comercial respectiv isi va retrage plangerea, politista va scapa de acuzatiile penale. In schimb, aceasta ar putea fi sanctionata de catre superiori pe linie administrativa.Citeste si despre un politist din Vaslui prins la furat in supermarket