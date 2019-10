A uitat in tren o vioara veche de peste 300 de ani. Evident ca a fost furata

Ziare.

Stephen Morris a uitat instrumentul care valoreaza 250.000 de lire sterline intr-un tren care mergea catre Orpington, cand a coborat la Penge, in sud-estul Londrei, marti seara. El a cerut ajutorul publicului, spunand ca pierzand vioara este ca si cu "i-ar fi fost taiat un brat", scrie The Guardian.Dupa ce au fost examinate imaginile pe de camerele de supraveghere, Politia Transporturi a observat ca un alt barbat a luat vioara din tren, cand parasea statia Victoria la ora 11:58 pm si se apropia de Bromley South, inainte de a se urca intr-un alt tren catre St. Mary Cray.Fortele de ordine au facut publice aceste imagini cu barbatul banuit ca a luat instrumentul.Vioara, care dateaza din 1709, a fost una dintre putinele realizate de David Tecchler, un cunoscut lutier considerat a fi cel mai bun producator de viori si violoncele a renumitei Scoli romane de vioara.Vioara, recent restaurata, se afla intr-o cutie alba. Avea numele Tecchler scris pe ea.Morris a condus mai multe orchestre britanice si a cantat la vioara ca solist alaturi de Royal Philharmonic Orchestra, BBC Concert Orchestra si Royal Philharmonic Concert Orchestra si ca director la Scottish Ensemble si Locrian Ensemble. El a avut inregistrari si cu James Brown, Stevie Wonder, David Gilmour si U2.