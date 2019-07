Patru hoti, printre care un copil de 12 ani, au furat 22.000 de lei dintr-o benzinarie

Ziare.

Doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 34 si 52 de ani, impreuna cu un copil de 12 ani, toti din Teleorman, profitand de neatentia angajatilor benzinariei care efectuau schimbul de tura, ar fi sustras suma de 22.600 de lei, dupa care au plecat cu un autoturism spre Alexandria, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, Daniela Pasu.Politistii Serviciului Rutier au oprit autoturismul in trafic, pe raza comunei Crangu, situata pe DN 52, intre Turnu Magurele si Alexandria. Dupa ce au fost identificate, persoanele banuite de comiterea furtului au fost conduse la audieri, a adaugat sursa citata.Politistii au intocmit dosar penal, in care se efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care a fost comisa fapta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turnu Magurele.