Politia a prins o retea de hoti care furau din case prin metoda "verificari la gaze"

Ziare.

com

Membrii grupului intrau in locuintele victimelor sub pretextul efectuarii unor verificari la instalatia de gaz, sustinand ca sunt angajati ai unei companii de distributie a gazelor naturale sau deratizare. Apoi, profitand de neatentia victimelor sustrageau diferite sume.Prejudiciul in acest dosar este estimat la 86.000 de lei.Au fost puse in aplicare sase mandate de perchezitie domiciliara, precum si sase mandate de aducere, cei in cauza fiind condusi pentru audieri la sediul Politiei Capitalei.Potrivit anchetatorilor, pe 7 decembrie 2017, suspectii ar fi intrat in apartamentul unui barbat, dupa ce s-au prezentat ca fiind de la dezinsectie, iar dupa aproximativ 15 minute persoana vatamata a constatat lipsa a doua plicuri cu bani ce contineau suma totala de 13.750 lei.Pe 18 decembrie 2017, un alt barbat a sesizat faptul ca o persoana a patruns in locuinta, simuland efectuarea unei verificari la instalatia de gaze in bucatarie, iar dupa ce acesta a plecat a observat ca din dulap lipseste un plic ce contine suma de 6.100 de lei, spun politistii.Pe 18 ianuarie, politistii au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute care ar fi verificat gazele in bucatarie au sustras din apartament un plic ce continea suma de 36.000 lei si o punga din plastic cu suma de 14.000 lei.Pe 3 aprilie, politistii au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 85 de ani asupra faptului ca trei persoane necunoscute, sub pretextul ca sunt angajati ai unei companii de gaze, au patruns in locuinta sa, unde in urma simularii unei verificari a instalatiei de gaz i-au solicitat suma de 500 lei, iar in momentul in care persoana vatamata a dorit sa achite, unul dintre barbati i-a smuls din mana borseta in care se afla suma de aproximativ 7.000 de lei.Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei si Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, talharie calificata si furt calificat, cu cinci dintre cei in cauza in stare de arest preventiv, fata de al saselea fiind dispusa masura controlului judiciar.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.