"Pomana", noua metoda de jaf prin inselaciune: Hotii au furat astfel 60.000 de lei

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu, politistii prahoveni fac, miercuri, doua perchezitii in orasul Mizil, la persoane suspectate de inselaciune prin metoda "Pomana".Suspectii se prezentau la locuintele unor persoane carora le spuneau ca vor sa dea pomana pentru morti. Dupa ce le convingeau pe acestea sa ii primeasca in locuinta, presupusii infractori pretindeau ca vor sa dea si bani, dar sustineau ca au doar bancnote mari, cerand rest.Dupa ce vedeau unde se tin banii, unul dintre suspecti gasea un pretext sa iasa cu proprietarul din camera, iar altul sustragea banii.Cele trei persoane banuite de inselaciune in acest dosar vor fi ridicate si duse la sediul politiei pentru audieri.Surse judiciare au declarat ca in dosar sunt cercetate patru astfel de fapte, dupa ce pagubitii au depus plangeri, prejudiciul fiind estimat la 60.000 de lei.