Doi romani care au furat bijuterii de 5,5 milioane de euro in Canare au fost arestati la Constanta

In urma unei anchete a politistilor romani, in colaborare cu Guardia Civil din Spania, sub coordonarea DIICOT, a fost destructurata o grupare infractionala de romani, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin furturi din magazine de bijuterii de lux situate in insulele Canare."Cetatenii romani vizati de ancheta ar fi membri ai unei grupari itinerante de criminalitate organizata si sunt banuiti ca ar fi comis, in noaptea de 16 spre 17 iunie 2018, un furt dintr-un magazin de bijuterii de lux amplasat pe insula Lanzarote.Cei in cauza ar fi sustras bijuterii din aur (multe dintre ele cu diamante) si ceasuri scumpe, prejudiciul fiind de 4.600.000 de euro.Persoanele banuite ar fi patruns in magazin prin acoperis, dupa ce in prealabil l-ar fi rupt, iar in interior ar fi evitat timp indelungat senzorii sistemului de alarma.La scurt timp de la comiterea faptei, patru dintre membrii gruparii au fost identificati in Regatul Spaniei, fiind recuperata si o mica parte a prejudiciului", arata Politia Romana.Autoritatile spaniole au transmis catre autoritatile judiciare, respectiv DIICOT Constanta, o cerere de comisie rogatorie internationala prin care au solicitat sprijinul pentru identificarea celorlalti autori ai faptei si pentru recuperarea bunurilor sustrase.Astfel, politistii de investigatii criminale au identificat sase locatii folosite de persoanele banuite de furt, respectiv sase constanteni, iar in 5 august, oamenii legii au facut sase perchezitii domiciliare, in urma carora au fost descoperite mai multe ceasuri si bijuterii dintre cele furate din insula Lanzarote."Au fost ridicate si alte bijuterii si ceasuri de lux, care au fost identificate de politistii spanioli ca fiind furate din alte magazine de lux amplasate in insulele Canare, comise in perioada 2017-2018, in momentul de fata stabilindu-se in Regatul Spaniei ca aceeasi grupare ar fi comis si aceste furturi.Prejudiciul acestor doua din urma fapte stabilite in sarcina cetatenilor romani este de aproximativ 1.000.000 de euro, astfel ca prejudiciul total cauzat de grupare in insule este de 5.600.000 de euro", mai arata politistii romani.Tot la perchezitiile efectuate in Constanta au fost identificate si alte bunuri care ar proveni din comiterea de infractiuni pe teritoriul unor state europene, cercetarile fiind continuate.In urma perchezitiilor din Constanta au fost arestati doi barbati in baza unor mandate europene de arestare, urmand a fi predati catre autoritatile spaniole.In momentul depistarii, asupra lor si in alte locatii au mai fost descoperite si alte bijuterii din aur si ceasuri de lux care fac obiectul celor trei furturi comise in insulele spaniole.Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca pe teritoriul Romaniei au fost arestati Engin Suliman si Cosmin Andrei Hodobet, iar in Spania au fost arestati Ovidiu Hodobet, Lorena Ciulin, Mihaela Gabita Butulescu si Ialcin Ibraim.