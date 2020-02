Sediul Directiei Taxe si Impozite din Galati a fost spart: Hotii au furat un seif... gol

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Primariei Galati, furtul ar fi fost comis miercuri in jurul orei 22:30 si a fost anuntat Politiei, care a demarat cercetari.Reprezentantii Primariei Galati nu au precizat pana acum ce a fost furat din institutie, politistii continuand cercetarile pentru identificarea autorilor.Se pare ca exista filmari surprinse in timpul jafului, anchetatorii urmand sa vizioneze imaginile in cursul acestei zile."Primaria municipiului Galati informeaza ca astazi nu va fi program cu publicul la Centrul de colectare a taxelor si impozitelor locale de pe strada Brailei nr. 232 (cartierul Micro 18). Masura a fost luata dupa ce, noaptea trecuta, in jurul orei 22.30, persoane necunoscute au patruns prin efractie in sediul centrului.Politia a fost sesizata la scurt timp si a inceput cercetarile in acest caz. Galatenii au la dispozitie alte trei centre pentru plata taxelor si impozitelor.Este vorba despre Centrul din str. Domneasca, nr.13, bloc L, parter; Centrul din str. Basarabiei, nr.55, bl. A16, parter; Centrul din str. H. Coanda, bl. J5, parter. Programul de functionare este intre orele 08:30 si 15:30 de luni pana joi, iar vineri intre orele 08:30 si 12:30", transmite Primaria Galati.Se pare ca hotiiPolitistii au deschis dosar penal pentru furt calificat.