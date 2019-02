Talharie la o casa de schimb valutar din Gorj. Principalul suspect este recidivist

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, jaful a avut loc luni dimineata, la o casa de schimb valutar aflata in orasul Bumbesti-Jiu, iar hotul se afla in libertate."Avem o sesizare cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Bumbesti Jiu, la o casa de schimb valutar, a fost comisa infractiunea de talharie. La fata locului s-a deplasat echipa operativa constituita la nivelul IPJ Gorj, care efectueaza investigatii in vederea identificarii autorului", a declarat pentru Mediafax Corina Scurtu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, principalul suspect este un barbat recidivist.Politistii au instituit filtre la intrarea si iesirea din oras.Conform unor surse judiciare, barbatul avea o gluga pe cap si, prin amenintare cu un pistol, ar fi deposedat casiera casei de schimb valutar de bani. Din primele informatii reiese ca hotul a reusit sa fure aproximativ 7.000 de euro.Pistolul pare ca era tip airsoft.Surse din randul anchetatorilor sustineau ca nu a fost sustrasa toata suma de bani aflata in casa de schimb valutar.