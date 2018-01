Tanar retinut pentru furt la doar 10 ore de la eliberarea conditionata

Ziare.

com

In urma cu doar zece ore, tanarul fusese eliberat conditionat din Penitenciarul Ploiesti dupa ce executase doi ani si sapte luni dintr-o pedeapsa pentru furt calificat si conducere fara permis.Barbatul a intrat in garajul unui barbat din Tatarani si este suspectat ca a furat din autoturism 400 de lire sterline si 150 de lei.El a fost prins la scurt timp dupa comiterea faptei, iar joi a fost retinut pentru 24 de ore, urmamnd ca in cursul zilei de vineri sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia de furt calificat.Pe 18 decembrie 2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor anuntat ca anul trecut 833 de persoane au fost eliberate din penitenciare in baza recursului compensatoriu, in timp ce 2.297 de detinuti au fost eliberati conditionat.Legea privind recursul compensatoriu a intrat in vigoare in 19 octombrie si prevede ca, pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, fiecare detinut va beneficia de sase zile considerate efectuate.