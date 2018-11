Trei hoti au intrat intr-o galerie cu o punga de cumparaturi si au plecat linistiti cu o pictura de Renoir

Ziare.

Pictura intitulata "Golfe, mer, falaises Vertes" a disparut luni seara din casa de licitatii Dorotheum din Viena, informeaza Euronews si The New York Times Autoritatile au dat publicitatii mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere cu cei trei suspecti, care nu fac niciun efort pentru a-si ascunde identitatea. Unul dintre ei tine in mana o punga de cumparaturi de la un magazin de incaltaminte, care ar fi putut fi folosita pentru a ascunde pictura, pe care hotii au scos-o din rama. Totul s-a intamplat in doar cateva minute."Barbatii au parasit cladirea folosind iesiri diferite si apoi au disparut ", au declarat politistii, precizand ca hotii erau "profesionisti, evident".Valoarea picturii realizate in 1895 de pictorul francez impresionist este estimata intre 120.000 si 160.000 de euro.C.S.