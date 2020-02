Un bancomat a fost aruncat in aer de hoti, la Sinaia

Ziare.

Unitatea de cazare se afla in apropierea Castelului Peles.Momentan nu se stie suma furata, insa politistii au demarat o ancheta in acest sens.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova a precizat ca explozia a avut loc in jurul orei 04:00."In aceasta dimineata, in jurul orelor 04:00, am fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza localitatii Sinaia, a avut loc o explozie la un bancomat amplasat langa o unitate hoteliera.La acest moment, o echipa operativa efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, clarificarii starii de fapt si identificarii autorilor", a transmis IPJ Prahova intr-un comunicat de presa citat de Observatorul Prahovean