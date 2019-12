Un barbat de 73 de ani, eliberat de o saptamana, a fost prins cand incerca sa fure un telefon

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 73 de ani, banuit de savarsirea unei infractiuni de tentativa la furt calificat, dupa ce ar fi incercat sa sustraga telefonul mobil din geanta unei femei."Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati (joi - n.r.) prin intermediul 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca un barbat a patruns fara drept in farmacia unui spital, loc destinat doar angajatilor spitalului, si a incercat sa-i sustraga un telefon mobil din geanta lasata nesupravegheata, pe un scaun in farmacie", se arata in comunicatul citat.Politistii l-au identificat pe barbatul de 73 de ani si l-au dus pentru audieri la sediul sectiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca barbatul a fost liberat din penitenciar la data de 28 noiembrie.Cercetarile continua in acest caz, pentru tentativa la furt calificat, fata de cel in cauza fiind dispusa masura arestului preventiv.