Un BMW de lux furat din UK a fost descoperit la Constanta

Suceveanul care conducea masina a declarat ca nu stia ca este furata si mergea in Bulgaria sa o inmatriculeze.La Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul Constanta, s-a prezentat, marti, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, in varsta de 47 de ani, cu domiciliul in judetul Suceava, la volanul autoturismului marca BMW, model X6, inmatriculat in Marea Britanie.Cu ocazia controlului documentelor de calatorie, politistii de frontiera au constatat ca autovehiculul este cautat de autoritatile din Marea Britanie, acesta fiind declarat furat.Soferul a declarat ca nu este proprietarul masinii si ca intentiona sa mearga in Bulgaria pentru a efectua formalitatile in vederea inmatricularii acesteia, fara sa stie ca este semnalata ca fiind furata.Autoturismul, in valoare de aproximativ 230.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Garzii de Coasta pana la finalizarea cercetarilor, iar in cauza politistii de frontiera fac cercetari pentru furt.