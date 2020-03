Un fost custode de la Muzeul de Arta Contemporana a fost condamnat definitiv, dupa ce a furat trei tablouri de Horia Bernea

Procesul

Sustragerea ar fi avut loc in 2014

Surpriza de la licitatie

Unul dintre fostii custozi ai Muzeului National de Arta Contemporana al Romaniei, Ion Mercore, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidare, intr-un dosar care viza scoaterea din gestiunea muzeului a mai multor opere, care au fost vandute la o licitatie organizata de o galerie de arta privata.Initial, Judecatoria Sectorului 5 il condamnase pe Mercore, pe 30 iulie 2019, la 3 ani de inchisoare cu executare. Fostul custode a contestat decizia, iar Curtea de Apel Bucuresti i-a redus pedeapsa la 2 ani de inchisoare cu suspendare pe un termen de incercare de 4 ani, potrivit portalului instantelor. Pledoariile finale au avut loc pe 5 martie, iar pronuntarea a fost amanata pentru miercuri.Potrivit minutei, Mercore trebuie sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o durata de 100 de zile, in cadrul unei institutii ce va fi desemnata de catre Serviciul de Probatiune Ilfov.Procesul in acest caz viza sustragerea si instrainarea a trei tablouri semnate de Horia Bernea ("Casa Batrana" - ulei pe panza, "Iconostas" - ulei pe panza, "Joc" - acuarela pe hartie) si a mai multor obiecte care faceau parte din lucrari ample realizate de artistul plastic Ion Bitzan (patru carti din instalatia "Lenin. Opere Complete" si opt obiecte din opera "Instalatie cu picioare de porc", parte din opera "Instalatie cu salopeta de razboi cu certificate medicale").Operele de arta au fost recuperate, in timpul anchetei, de la cei care le-au achizitionat.Martorii au povestit instantei ca i-ar fi dat lui Ion Mercore cateva mii de euro pe aceste opere de arta, dar valoarea lor a fost estimata de muzeu la suma de 543.050,15 lei, aproximativ 110.000 de euro.Judecatoria Sectorului 5 spune ca sustragerea operelor de arta ar fi avut loc in 2014, cand Ion Mercore lucra ca gestionar custode la muzeu, in cadrul Serviciului Custodie, Evidenta Opere de Arta - Gestiune Generala.Printre altele, el se ocupase si de preluarea in custodie si avea in gestionare si administrare operele pictorului Horia Bernea si ale artistului plastic Ion Bitzan.Initial, Ion Mercore ar fi incercat sa vanda operele unei mici galerii de arta din Cluj."L-am refuzat pentru ca nu am clienti pentru asemenea picturi", a explicat patronul acestei galerii. Martorul a facut referire la picturile cu tema religioasa realizate de Horia Bernea.Totusi, el i-a facut legatura cu reprezentantul unei galerii de arta din Bucuresti, care a si achizitionat operele. La putin timp dupa achizitionare, acestea au fost scoase la licitatie.Si poate ca nimeni nu ar fi aflat ca aceste piese de arta au fost scoase din muzeu, daca una dintre rudele lui Ion Bitzan nu ar fi observat ca operele artistului erau de vanzare.Ea stia ca acestea erau in custodia statului, la muzeu. Primul demers: a contactat galeria de arta si le-a cerut sa scoata operele de la vanzare, apoi a contactat MNAC.In mai 2015, ruda lui Bitzan s-a dus la muzeu, unde a inventariat operele artistului lasate in custodia acestei institutii, ocazie cu care a constatat ca lipsesc mai multe. In paralel, si institutiile statului s-au sesizat cu aceasta situatie fara precedent.