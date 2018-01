Un grup de hoti fura sistematic mana unei statui cu Eminescu de peste 22 de ani

Ziare.

In ciuda eforturilor autoritatilor de a pazi monumentul aflat in centrul orasului, la doar cateva minute de Primarie, hotii reusesc de peste doua decenii sa fure anual mana muzei poetului care tine o faclie. Dupa fiecare vandalizare, monumentul este refacut de un artist local.Statuia care il infatiseaza pe Mihai Eminescu alaturi de muza sa este pazita acum de politistii locali din Galati, informeaza Mediafax.Hotii misteriosi au lovit deja inca din luna decembrie, iar de atunci artistul plastic Gheorghe Andreescu a refacut monumentul."La finalul lunii decembrie, mana a fost sustrasa de la locul ei. Se pare ca cinci indivizi au actionat pe timp de noapte. A doua zi, politistii locali care erau in zona - parcul Eminescu fiind unul dintre obiectivele noastre - au depistat acest lucru. Pentru ca se apropie ziua de 15 ianuarie, Politia Locala are in atentie acest obiectiv.Am marit masurile de ordine publica, patrulele noastre vor fi in zona 24 din 24, iar pe timp de noapte acolo se vor afla si cei de la Interventie rapida", a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Bogatu Matei.In ciuda faptului ca autoritatile galatene monitorizeaza video locul, hotii nu au fost inca prinsi.Artistul Gheorghe Andreescu spune ca a reparat statuia de cel putin 20 de ori pana acum."Cred ca este acelasi personaj sau acelasi grup pentru ca fac din asta un act de bravura, un act de competitie intre paza, televiziuni, presa. Si ei castiga. Pana acum au castigat intotdeauna, am reparat statuia de multe ori... Pe timpul verii ar trebui executata o lucrare de consolidare, o lucrare de restaurare, cu o consistenta mult mai mare, adecvata la temperatura normala, nu pe frigul asta si in conditiile astea de umididate.Centrele turistice ale lumii au sculpturi in copii, cele in aer liber, la Roma si la Florenta. Noi am putea face o copie a acestei statui si originalul sa-l punem intr-un spatiu interior pentru a fi protejata", a spus Andreescu.Monumentul care il infatiseaza pe Eminescu alaturi de muza sa a fost dezvelit in anul 1911. Fusese realizat de Frederic Storck cu bani obtinuti dintr-o colecta publica. Aceasta este prima statuie a lui Mihai Eminescu realizata in provincie si a rezistat bombardamentelor Primului Razboi Mondial.