Un hot a ramas blocat in geamul magazinului pe care tocmai il jefuise (Video)

In varsta de 23 de ani, tanarul era sub influenta bauturilor alcoolice, relateaza Jurnalul Olteniei "Noaptea trecuta, in jurul orei 2.00, a fost spart un geam la Union, iar hotul a fost gasit intr-un alt magazin, pe strada Trandafirilor. A fost gasit cand incerca sa iasa, era baut si nu mai putea sa iasa. Au fost si colegii de la politie, care l-au luat", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Olt, Iulian Mihai.Pe numele hotului a fost deschis dosar penal pentru furt calificat."La data de 8 februarie, Politia municipiului Slatina a fost sesizata despre faptul ca din incinta unei societati comerciale. Patrulele mixte formate din politisti cadrul Politiei municipiului Slatina si jandarmi din cadrul IJJ Olt au desfasurat activitati in vederea identificarii celui care ar fi savarsit fapta.Cu aceasta ocazie, acestia au depistat in fragrant un tanar, de 23 de ani, din localitate. Din primele cercetari,", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, citat de Jurnalul Olteniei.