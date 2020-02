Un hot din Sibiu a fost prins, dupa ultima lovitura, insa va scapa nepedepsit, dupa ce victima si-a retras plangerea

Ziare.

"In dimineata zilei de ieri, in jurul orei 05:00, un barbat a sesizat ca a fost victima unui furt, fiindu-i sustras portofelul in care avea 7.000 de lei. Politistii de la investigatii criminale au demarat cercetarile, iar in scurt timp presupusul autor a fost identificat, iar prejudiciul recuperat in totalitate.Intrucat barbatul este banuit de savarsirea altor fapte similare, in aceasta dimineata urma sa fie retinut si prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Intre timp, insa victima si-a retras plangerea, ceea ce atrage clasarea lucrarii si imposibilitatea tragerii la raspundere penala a presupusului autor", se arata in comunicatul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.Potrivit sursei citate, politistii au recuperat banii furati de hot. Politistii atrag atentia ca acest hot este posibil sa comita si alte furturi."Suspectul, in varsta de 24 de ani, domiciliaza in municipiul Sibiu sisub aspectul savarsirii infractiunii de furt, din buzunare si societati comerciale.In aceasta dimineata la domiciliul barbatului a fost efectuata o perchezitie, fiind identificate numeroase articole vestimentare purtand diverse marci, cu eticheta, existand suspiciunea rezonabila ca provin dinIn baza probelor administrate, politistii de la investigatii criminale urmau sa dispuna impotriva sa masura retinerii pentru 24 de ore si, ulterior, sa il prezinte instantei cu propunere de arestare preventiva, insa victima si-a retras in cursul diminetii plangerea penala.Din pacate, lasand la o parte resursele umane si materiale investite de Politia Sibiu pentru identificarea, depistarea si cercetarea acestei fapte,, fiind cunoscut cu astfel de preocupari si asigurandu-si existenta in acest mod", mai precizeaza comunicatul IPJ Sibiu.