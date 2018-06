Un oras din Romania a angajat un detectiv sa investigheze furtul de PET-uri si aruncarea gunoaielor pe spatiul public

Ziare.

City managerul Primariei Campina, Remus Badulescu, a declarat ca detectivul contractat ar urma sa ajute Politia Locala in depistarea persoanelor certate cu legea."Va ajuta Politia Locala si implicit cetatenii municipiului Campina, dar si comunitatea campineana. Cred ca pentru un plus de siguranta in municipiul Campina astfel de servicii sunt binevenite. Sunt servicii de investigare in special a unor fapte antisociale care se petrec pe teritoriul municipiului nostru. Noi ne-am lovit de anumite aspecte destul de delicate", a declarat Badulescu.Intrebat concret ce va face edetectivul, city managerul a spus ca, intre altele, acesta "va monitoriza furtul de peturi de pe domeniul public".Contractul pentru o perioada de 6 luni a fost atribuit, prin SEAP, si are o valoare de 16.000 de lei."Nu mi se pare o suma foarte mare pentru ca sper ca rezultatele sa fie mult mai profitabile pentru noi", a mai spus Badulescu.Potrivit caietului de sarcini, detectivul va monitoriza zonele aglomerate din trafic , pentru a stabili masuri in cadrul Comisiei municipale de siguranta a circulatiei, va monitoriza afisajul stradal in locuri nepermise si va comunica aceste fapte compartimentului de specialitate. De asemenea, va desfasura activitati de depistare a persoanelor care desfasoara comert fara autorizatie.Detectivul va monitoriza rampele de gunoi improvizate si va identifica persoanele care arunca deseuri sau care distrug mobilierul urban.Seful Politiei Locale Campina, Marius Visan, crede ca ajutorul este binevenit, pentru ca sunt doar doua patrule de politie locala in municipiu."Orice ajutor este binevenit. Functionam cu doua patrule pe tot municipiul, asta in cel mai fericit caz, avem si patrule mixte cu Politia Nationala (...) Noi ne facem datoria conform legii", a spus Visan.Politia locala din Campina are 40 de angajati, iar detectivul ar urma sa fie vazut pe strazi de la 1 iulie.