Un sofer a fost amenintat cu un pistol pe litoral si i s-a furat masina

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, vineri dimineata, un barbat in varsta de 45 de ani din localitatea Mihai Viteazu a sunat la 112 spunand ca a fost amenintat cu un pistol airsoft si un obiect intepator de catre doi tineri, care i-ar fi sustras acestuia autoturismul, ulterior parasind zona.Politistii constanteni au instituit filtre rutiere in localitatile limitrofe zonei producerii incidentului, iar in aproximativ jumatate de ora, persoanele respective au fost depistate pe DN 22, intre localitatile Oituz si Sibioara din judetul Constanta.Tinerii au 16 ani si 19 ani si sunt din Tulcea. Ei au fost dusi la sediul politiei pentru audieri.Cercetarile vor fi continuate de catre politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta.