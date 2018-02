Un stomatolog din Capitala a fost amendat cu 10.000 de lei, dupa ce i-a fost jefuit cabinetul

Ziare.

Medicul Ruxandra Zogorean a semnalat furtul la Politie si a trimis imagini cu hotul, surprinse de camerele de supraveghere, insa s-a trezit cu un proces verbal si o amenda de 10.000 de lei, pentru ca a "favorizat spargerea prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizica a apartamentului".Dentistul povesteste intr-o postare pe Facebook ca spargerea a avut loc in urma cu doua saptamani, in jurul orei 04:00."Am putut sa ne dam seama datorita unor camere instalate in cabinet, camere instalate de o firma specializata, cu care am incheiat un contract, contract predat Politiei, nu asa.. ", scrie medicul pe pagina de socializare.Ea povesteste ca imaginile "clare cu chipul autorului" au fost trimise politiei, care l-a recunoscut pe faptas, intrucat mai sparsese cateva cabinete in aceeasi seara.Insa, la o saptamana dupa incident, femeia a primit "un proces verbal, cu o amenda de 10.000 de lei, cum ca am favorizat spargerea apartamentului prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizica a apartamentului, lucru de care n-aveam habar ca trebuie facut si de care n-am fost nici informati".Medicul este revoltat si scrie ca este absolut socant ce se intampla: "Politia, de care ar trebui sa te simti protejat si ocrotit, face asemenea abuzuri! Rusinos si strigator la cer, cu astfel de actiuni incurajati maxim spiritul civic al cetatenilor!".Potrivit Avocat.net , analiza de risc la securitate fizica este un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale care au bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia lor.Potrivit sursei citate, firmele trebuie sa efectueze o analiza de risc inaintea instituirii oricaror masuri de securitate, altfel risca sa fie amendate de politisti, jandarmi, primari sau imputerniciti ai acestora.In cazul in care o societate nu implementeaza masurile recomandate in analiza de risc la securitatea fizica sau le implementeaza partial pot fi sanctionate cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.Conform sursei citate, analizele de acest fel se fac de catre un evaluator autorizat de Inspectoratul General al Politiei Romane, iar pretul variaza intre 600 de lei pentru punctele de lucru mici, pana la 5.000 de lei, in functie de domeniul de activitate si numarul de angajati.