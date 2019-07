Un tanar din Arges a fost prins cand fura banii adunati in fantana Manastirii Cozia

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis marti de Politia Valcea, tanarul de 19 ani, din judetul Arges, a fost prins, in timpul noptii, in timp ce fura banii aruncati de credinciosi in fantana din incinta manastirii.Surse locale au aratat ca este vorba de fantana de la Manastirea Cozia.Tanarul a fost imobilizat si dus la sediul politiei din Calimanesti."Asupra tanarului de 19 ani a fost descoperit un rucsac in interiorul caruia se afla suma de 220 de lei, bancnote si monede de diferite valori", au transmis politistii din Valcea, care i-au intocmit barbatului un dosar penal pentru furt calificat.In fantana din incinta Manastirii Cozia, credinciosii arunca bani, existand, in credinta populara, ideea ca dorintele lor se implinesc in acest fel.