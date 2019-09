Un vas de toaleta din aur, de un milion de lire sterline, a fost furat de la Palatul Blenheim. Putea fi folosit de vizitatori

Ziare.

Postul de radio local Jack FM a anuntat ca a primit informatii neconfirmate potrivit carora obiectul de arta din aur a fost furat in primele ore ale diminetii de sambata, insa ulterior a fost recuperat de politie.Toaleta, expusa in Palatul Blenheim, locul nasterii lui Winston Churchill, a fost creata de artistul italian Maurizio Cattelan si a atras un numar mare de vizitatori atunci a fost expusa pentru prima data in Muzeul Guggenheim din New York.Vasul de toaleta, numit America, a fost instalat la Palatul Blenheim si putea fi utilizat de vizitatori.Intr-un comunicat pe Twitter, Palatul Blenheim a anuntat sambata dimineata ca "din cauza unui incident nefericit, expozitia va fi inchisa pana la ora pranzului".Un suspect ar fi fost deja retinut de politie.