25 de localitati au fost afectate de vijelii: Trei persoane au fost ranite in Capitala

Imagini: IGSU

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis marti, pompierii din cadrul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta au actionat pentru evacuarea apei din 25 de locuinte, 43 de curti si anexe, 11 subsoluri si beciuri, un obiectiv social, precum si pentru degajarea a 21 de copaci si un stalp de electricitate care au avariat 17 autoturisme. De asemenea, un acoperis a fost dislocat de vant.In ultimele 24 de ore, traficul rutier a fost temporar blocat din cauza copacilor cazuti pe carosabil sau a aluviunilor pe patru drumuri nationale: DN 13B - Harghita, DN 12 - Harghita, DN 1D - Prahova, DN 1B - Prahova si trei drumuri judetene: DJ 153D - Harghita, DJ 102F - Prahova si DJ 100C - Prahova.Din cauza vantului care a desprins crengile unui copac, trei persoane din municipiul Bucuresti au primit asistenta medicala si au fost transportate la spital; ele nu prezentau leziuni grave, precizeaza sursa citata.O situatie deosebita a avut loc in localitatea Suseni din judetul Harghita unde, din cauza debitelor inregistrate pe raul Mures, au fost inundate mai multe curti si gradini. Avand in vedere nivelul apei din curtea gospodariei, patru persoane - un copil si trei adulti - au fost evacuate preventiv la rude pana la retragerea apei."In acest moment se actioneaza in judetele Bistrita-Nasaud si Harghita pentru evacuarea apei din locuinte, curti, beciuri, gradini si pentru degajarea aluviunilor de pe carosabil. In contextul valabilitatii avertizarilor de inundatii pentru mai multe cursuri de apa din tara, atragem atentia populatiei din zonele vizate sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora.Totodata, recomandam cetatenilor sa anunte imediat autoritatile, prin numarul 112, daca au informatii despre persoane care se afla in pericol. Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta raman mobilizate pentru a interveni in cel mai scurt timp in zonele unde se pot produce situatii de urgenta.Evolutia fenomenelor meteo periculoase este permanent monitorizata prin Centrul Operational National al IGSU, la nevoie fiind posibila dislocarea in judetele afectate a fortelor si mijloacelor din alte zone in care nu sunt inregistrate situatii de urgenta", se arata in comunicatul citat.