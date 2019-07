ANM a actualizat codul galben de furtuni

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel, daca dimineata la ora 06:00 meteorologii anuntasera ca toata tara se afla sub cod galben de furtuni, la ora 09:00 au mai ramas doar cateva judete.Noua atentionare este valabila de la ora 09:00 la ora 20:00.In intervalul mentionat, vor mai fi manifestari de instabilitate atmosferica local in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, precum si in Muntenia, unde se vor semnalaaverse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si, posibil, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 35 l/mp.A.G.