ANM a actualizat codurile de vant: Rafale de pana la 100 km/h pana la ora 23:00

Luni, intre orele 11:00 - 18:00, a intrat in vigoare o avertizare de tip cod portocaliu de vant la munte, care anunta la altitudini mai mari de 1.500 de metri vant cu rafale de peste 110 - 130 km/h, spulberand zapada si diminuand semnificativ vizibilitatea.In Transilvania, nordul Dobrogei, sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei, vantul va avea intensificari sustinute cu viteze de 80...95 km/h, iar in Moldova, temporar cu peste 90...100 km/h.Codul rosu ramane in vigoare, luni, intre orele 11:00 - 18:00 si va aduce in Carpatii Meridionali si de Curbura vant cu viteze de 140 - 180 km/h, care va spulbera puternic zapada si va duce la scaderea vizibilitatii spre zero.In plus, mai intra in vigoare, in intervalul 18:00 - 23:00, un cod galben de vant, care va mai avea intensificari in Moldova si in sud-estul Transilvaniei, cu viteze in general de 55-70 km/h, iar in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura vor mai fi rafale de peste 80 - 100 km/h.