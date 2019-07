Arad: Un brad a cazut pe acoperisul unei sectii a Spitalului Judetean

Ziare.

Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in timpul unei furtuni, in curtea SCJU Arad.Un brad aflat in fata cladirii sectiei Pediatrie II a fost smuls din radacina de vijelie si s-a prabusit pe imobil."Bradul are cel putin 15 metri si a avariat acoperisul cladirii. Sta sprijinit de imobil, iar echipajele noastre intervin pentru a-l taia creanga cu creanga, pentru a nu provoca si alte distrugeri. Nu exista persoane ranite", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, Calin Domsa.Totodata, in vecinatatea spitalului, bucati din tabla acoperisului unui bloc au fost desprinse de vijelie si aruncate intr-o parcare, trei masini fiind avariate.Vantul a creat probleme si in alte localitati din judet, unde a rupt copaci, crengi si a avariat acoperisuri de case.Judetul Arad s-a aflat, duminica, sub atentionare cod portocaliu de vijelii si grindina.