Cod galben de furtuni in 32 de judete

Astfel, pentru judetele Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj este valabil un avertisment care intra in vigoare miercuri la ora 12:00 si expira la ora 22:00.Pentru Maramures, Transilvania, nordul Moldovei, sudul Banatului, vestul si sudul Olteniei si zona de munte avertizarea este valabila de miercuri de la ora 15:00 pana joi la ora 10:00.In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in vestul si nord-vestul tarii, apoi si in centrul, nordul si sud-vestul teritoriului. Vor fi intensificari ale vantului, cu rafale in general de 55 - 70 km/h, iar temporar peste 80 - 90 km/h, mai ales in sudul si vestul Olteniei, Transilvania si, posibil, in nordul Moldovei.Se vor semnala vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp.Apoi, va intra in vigoare o. Aceasta este valabila de joi de la ora 10:00 pana vineri la ora 09:00.ANM anunta ca vor fi intervale cu instabilitate atmosferica, indeosebi in centrul si sudul tarii, precum si la munte, unde vor fi intensificari ale vantului, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40 l/mp.A.G.