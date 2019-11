Cod rosu de vant si mesaj RO-Alert in mai multe statiuni: Turistii sa se adaposteasca!

Ziare.

com

Codul rosu vizeaza vant puternic cu viteza la rafala de 140-150 km/h in zona de munte."La nivelul judetului Prahova a fost emis mesaj RO-Alert. Mesajul a fost initiat pentru localitatile Azuga, Busteni, Maneciu, Sinaia si Valea Doftanei.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova recomanda cetatenilor, ca pe timpul manifestarii acestor fenomene meteorologice, sa nu se deplaseze in apropierea copacilor, a panourilor publicitare sau a cladirilor aflate in constructie sau care prezinta elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vant", precizeaza ISU Prahova.De asemenea, se recomanda celor care se afla in zonele vizate de codul rosu sa se adaposteasca in case."Cetatenii trebuie sa intrerupa orice activitate in aer liber, sa se adaposteasca in locuinte sau in alte spatii care le asigura protectia, sa inchida usile si ferestrele si sa deconecteze aparatele si echipamentele electrice.Pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, parcarea autovehiculelor se va realiza in zone ferite, la distanta sigura fata de copaci sau stalpi de electricitate", transmite ISU Prahova.Pana la ora 18:00, mai multe judete se afla sub avertizare de tip cod rosu de vant. ANM anunta ca alertele sunt valabile pentru:Judetul Arges: zona de munte de peste cota 1.800 m;Judetul Prahova: zona de munte de peste cota 1.800 m;Judetul Dambovita: zona de munte de peste cota 1.800 m;Judetul Brasov: zona de munte de peste cota 1.800 m;Judetul Sibiu: zona de munte de peste cota 1.800 mLa altitudini de peste 2.000 de metri, vant puternic cu rafale de peste 140...150 km/h.