Cod rosu de vijelie in Mehedini, cu vant de 120 km/h: Copaci rupti, acoperisuri smulse, masini distruse (Video)

Potrivit meteorologilor, in judetul Mehedinti este cod rosu de vijelie, pana la ora 23:30.Sunt vizate localitatile Drobeta-Turnu Severin, Orsova, Simian, Vanju Mare, Gogosu, Jiana, Patulele, Cujmir, Breznita-Ocol, Tamna, Devesel, Izvoru Barzii, Garla Mare, Sisesti, Gruia, Punghina, Malovat, Eselnita, Prunisor, Hinova, Burila Mare, Cazanesti, Vanatori, Padina, Livezile, Dumbrava, Pristol, Vanjulet, Husnicioara, Vrata, Poroina Mare, Ilovat, Balta, Rogova, Ilovita, Corlatel, Podeni, Dubova, Svinita, Balvanesti, Ciresu, Godeanu."Se vor semnala intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala de 110...120 km/h. Fenomene asociate: averse ce vor cumula 35 l/mp, grindina de dimensiuni mici si posibil medii, vijelie, frecvente descarcari electrice", au transmis meteorologii.La randul lor, pompierii din Mehedinti au precizat ca se intervine deja in mai multe locuri, dupa ce au cazut copaci si acoperisuri.Unul dintre acoperisuri a cazut peste o masina, in Drobeta Turnu Severin. Interventiile sunt in dinamica, iar oamenii continua sa sune la 112 pentru a anunta probleme.